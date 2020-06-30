Вишневский потребовал наказать полицейского, который травмировал руку корреспонденту "Медиазоны"

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к главе управления МВД по Петербургу Роману Плугину и прокурору города Сергею Литвиненко с требованием проверить действия полицейского, который применил силу к фотокорреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю на избирательном участке № 2191.

Вишневский обратил внимание на то, что действия полицейского с жетоном 009175 попадают под ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Он требует провести оперативную проверку инцидента и по ее результатам решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейский повредил руку Френкелю, когда тот пришел на УИК №2191 осветить работу комиссии. У журналиста при себе была необходимая для этого аккредитация, однако полицейские, председатель УИК и общественный наблюдатель Дмитрий Абрамов начали требовать его персональные данные для внесения в список присутствующих. Когда Френкель отказался это сделать, председатель потребовал удалить его с участка, и полицейский повалил его на пол, вывернув руку.

"Медиазона" сообщает, что у Френкеля перелом средней плечевой кости и в ближайшее время ему сделают операцию. До понедельника, 6 июля, он останется в больнице.

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