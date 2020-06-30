Из-за урагана в Петербурге пострадали четыре человека

Из-за ураганного ветра в Петербурге пострадали четыре человека и пять автомобилей, сообщили в управлении МЧС по городу.

По словам спасателей, им пришлось сделать 95 выездов из-за непогоды, часть касалась угрозы падения деревьев, еще часть – угрозы падения слабо закрепленных конструкций. Четверо человек госпитализированы после осмотра.

Комитет по благоустройству в связи со штормом закрыл для посещения сады и скверы с 13:00. Недоступны для посещения оказались Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад. Комитет организовал 59 аварийных бригад для устранения "внештатных ситуаций".

Порывы ветра до 20 метров в секунду сметали дорожные знаки и деревья на фоне сильнейшего ливня с грозами. Фотографиями последствий урагана подписчики поделились в группе "ДТП и ЧП" во "ВКонтакте".