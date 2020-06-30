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18:45

Глава УИК №2191: Френкель просто упал, его не толкал никто

фото ЗакС политика Глава УИК №2191: Френкель просто упал, его не толкал никто

Председатель участковой избирательной комиссии №2191, на территории которой журналисту "Медиазоны" Давиду Френкелю сломали руку, Валентина Ландышко заявила, что полиция не применяла к нему силу - якобы журналист "каким-то образом упал". Инцидент, о котором идет речь, зафиксирован на видео, в котором видно, как полицейские применяют к сотруднику СМИ силу. Сегодня журналисту будут делать операцию.

Ландышко заявила, что якобы уже сутки в отношении комиссии ведутся провокации. По ее версии, журналист Френкель якобы "резко реагировал", вел себя "неадекватно" и "агрессивно", был без маски и "при этом, он еще и выкрикивал, что переболел ковидом". Последнее глава УИК №2191 оценивает как "это вообще, считай...". 

Председательница участковой комиссии отрицает, что полицейские применяли силу к журналисту. 

- Когда его пытались как бы подвинуть пододвинуть, он …, не знаю,… каким-то образом упал, начал кричать, что он сломал руку вроде как, вызовите скорую…, - изложила свой взгляд на события Ландышко, позже добавив: - Силы не было применено, его просто предупредили об этом. В итоге он просто упал, его не толкал никто. 

Глава УИК подтвердила журналистам, что Френкель предъявил аккредитацию. Этого ей, видимо, было недостаточно и Ландышко настаивает, что сотрудник "Медиазоны" отказывался регистрироваться на участке. Она назвала три основани, по которым требовала у полиции удалить его из помещения: 

- Первое, что отказался регистрироваться, второе – он не был в маске, в-третьих, он препятствовал работе членов УИК, - заявила Ландышко. 

Она также неоднократно повторила, что якобы Френкель оскорблял присутствующих. Привести какой-то пример оскорбления она не смогла: "чью-то маму вспомнил". 

Журналист "Медиазоны" Давид Френкель пришел на УИК №2191 для выполнения своей работы - освещения хода голосования по поправкам в Конституцию. Причиной интереса СМИ к участку стала информация, что одного из членов комиссии пытаются удалить с участка. По словам Френкеля, он отказался сообщить комиссии только часть своих персональных данных - место проживания. Полицейские пытались силой выдворить корреспондента и травмировали ему руку. По информации "Медиазоны", Френкелю диагностировали перелом руки. Ему потребуется операция, а в больнице он пробудет до понедельника, сообщило издание. 

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