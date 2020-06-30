18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:52

СМИ: СК повторно направил дело сестер Хачатурян в Генпрокуратуру

фото ЗакС политика СМИ: СК повторно направил дело сестер Хачатурян в Генпрокуратуру

Следственный комитет повторно направил в Генпрокуратуру уголовное дело сестре Хачатурян, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, дело передано для утверждения обвинительного заключения. Если Генпрокуратура утвердит его, то материалы до конца лета поступят в один из судов Москвы для рассмотрения по существу.

Действия сестер Хачатурян следствие квалифицирует как убийство группой лиц по предварительному сговору, пишет агентство. Материалы в отношении младшей сестры выделены из основного дела: ранее экспериза признала ее невменяемой на момент инкриминируемого ей преступления. Сообщается, что следствие просит направить ее на принудительное лечение.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

В январе Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам с убийства на необходимую самооборону. Однако следствие это делать отказалось.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17 июня, 13:26 Генпрокуратура обсудит проблему домашнего насилия на отдельном заседании

16 июня, 13:31 ЕСПЧ присудил петербурженке, ставшей жертвой домашнего насилия, 20 тысяч евро

27 мая, 9:53 В МВД пообещали не наказывать жертв домашнего насилия за нарушение режима самоизоляции

5 мая, 13:51 Москалькова сообщила о росте жалоб на домашнее насилие в 2,5 раза

3 мая, 18:00 Петербургские отельеры предоставят гостиничные номера для жертв домашнего насилия

14 февраля, 19:33 Путин помиловал двух женщин, которые попали в тюрьму, защищаясь от домашнего насилия

7 января, 14:10 Патриарх Кирилл считает закон о домашнем насилии пагубным влиянием Запада

27 декабря 2019, 17:45 Сестрам Хачатурян разрешат уходить из дома по ночам

26 декабря 2019, 18:56 СМИ: Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

23 декабря 2019, 15:59 Общественная палата спросит мнение россиян о законе о профилактике домашнего насилия


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:22 Петербургские сотрудники Минобороны стали фигурантами уголовного дела

19:59 "Агора" обратилась в ОБСЕ из-за нападения на журналиста Френкеля

19:30 Явлинский: Голосование по поправкам оскорбляет общественный интеллект

18:59 СЖ Петербурга просит МВД и прокуратуру проверить инцидент с Френкелем на УИК №2191

18:58 В Петербурге вновь заработают музеи и фитнес-центры

18:52 СМИ: СК повторно направил дело сестер Хачатурян в Генпрокуратуру

18:45 Глава УИК №2191: Френкель просто упал, его не толкал никто

18:38 Наблюдатель УИК №2191 и экс-депутат Абрамов сомневается, что у Френкеля сломана рука

18:31 Из-за урагана в Петербурге пострадали четыре человека

17:58 Два здания на Шпалерной улице обрели статус памятников

17:55 Илью Ткаченко задержали за майские пикеты "Стратегии-18"

17:30 Вишневский потребовал наказать полицейского, который травмировал руку корреспонденту "Медиазоны"

17:30 Кадыров заявил о необходимости пожизненного правления Путина

17:02 Петербургское отделение Союза журналистов обратилось к главам ГИК и ГУ МВД по городу

16:59 Евросоюз открыл границы для 14 стран, но не для России

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru