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Поправки в Конституцию

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19:30

Явлинский: Голосование по поправкам оскорбляет общественный интеллект

фото ЗакС политика Явлинский: Голосование по поправкам оскорбляет общественный интеллект

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский опубликовал текст, посвященный актуальной теме голосования по поправкам в Конституцию. Помимо использования термина "изнасилование" применительно к уже утвержденному закону, он прибегает также к этическим категориям, не принимая происходящее.

"Это оскорбление общественного интеллекта: унизительные действия власти в адрес граждан, задевающие чувство человеческого достоинства и направленные на понижение самоуважения. Возможно, пока еще это не всем очевидно, но очень скоро люди это осознают и не простят", - пишет политик.

Считая процедуру издевательской, Явлинский апеллирует к русским классическим литераторам и попрекает ими высокомерную и человеконенавистническую, по его мнению, власть: "так думать о народе не следует".

Явлинский по-прежнему призывает к бойкоту голосования по поправкам, упирая на то, что народ держат за "быдло". Его соратник Лев Шлосберг решил поступить иначе и проголосовать "против".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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