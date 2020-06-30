"Агора" обратилась в ОБСЕ из-за нападения на журналиста Френкеля

Инцидент, в ходе которого полицейские сломали руку фотокорреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю плечо на избирательном участке в Петербурге, побудил правозащитную организацию "Агора" обратиться к представителям Совета Европы и ОБСЕ.

"Сразу после прибытия в помещение избирательной комиссии к нему подошли несколько сотрудников полиции и в ультимативной форме потребовали покинуть участок. После отказа выполнить явно незаконное требование один из сотрудников полиции напал на журналиста и, заломив руку за спину, повалил на пол", - в частности, говорится в письме.

Глава "Агоры" Павел Чиков просит международных правозащитников, чтобы они воздействовали на российскую власть и заставили ее "тщательнейшим образом" расследовать нападение на журналиста при исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшее за собой вред здоровью.