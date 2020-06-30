Горизбирком: Сегодня голосование в среднем проходило даже более спокойно, чем вчера

Пресс-секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский на брифинге в Медиацентре Союза журналистов России 30 июня заявил, что голосование сегодня проходило в среднем "даже более спокойно, чем вчера". Об инциденте с журналистом "Медиазоны" Давидом Френкелем, которому сломали руку на УИК № 2191, представитель Горизбиркома комментариев пока не дал.

- В целом сегодня голосование в среднем проходило даже более спокойно, чем вчера. Всего 46 обращений к нам. В 21-м вообще не идет речи о нарушениях. 25 обращений проверяются, - заявил пресс-секретарь ГИК.

По его словам, чаще всего граждане жалуются на проблемы со списками избирателей. Позиция Горизбиркома по нападению на журналиста Френкеля на УИК № 2191 во время брифинга не была озвучена.

- Все прошло спокойно, но надо отметить, что действительно был один инцидент, о котором мы дадим отдельный комментарий чуть позже, - сообщил Марголин-Каганский.

Напомним, на УИК № 2191 30 июня сотрудник полиции применил силу к корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю, когда решил вывести его из помещения УИК по просьбе председателя комиссии Валентины Ландышко. У журналиста в итоге сломана рука, врачи направили его на операцию.

Дополнение: позже представитель Горизбиркома сделал заявление об инциденте на УИК №2191.