СК даст оценку действий всех сторон конфликта на УИК №2191, где журналисту сломали руку

Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку по факту инцидента на УИК №2191, заявил пресс-секретарь ГИК Григорий Марголин-Каганский. По его словам, глава участкового избиркома обвинила журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля в том, что он якобы препятствовал участникам голосования в осуществлении их прав.

- Согласно объяснениям председателя этой участковой избирательной комиссии, журналист Давид Френкель создавал конфликтную ситуацию на избирательном участке, препятствовал участникам голосования в осуществлении их прав. В результате инцидента Давид Френкель был травмирован. По этому факту проводится проверка Следственным комитетом. Будут выяснены все обстоятельства, дана оценка действий всех сторон конфликта. По результататм проверки будут приняты процессуальные решения, - заявил представитель Горизбиркома

Городская комиссия также поручила ТИК №16 провести детальный разбор действий членов УИК и, в случае выявления в них отступлений от норм законодательства, принять соответствующие меры.

- Санкт-Петербургская избирательная комиссия призывает всех участников процесса к взаимной корректности, к уважению прав друг друга, - завершил свою речь Марголин-Каганский.

Напомним, на УИК № 2191 30 июня сотрудник полиции применил силу к корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю, когда решил вывести его из помещения УИК по просьбе председателя комиссии Валентины Ландышко. У журналиста в итоге сломана рука, врачи направили его на операцию.