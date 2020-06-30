Суд назначил активисту 50 часов обязательных работ за баннер про царей и обнуление

Октябрьский районный суд Петербурга 30 июня наказал активиста Александра Яшина за акцию против поправок в Конституцию России на Сенатской площади.

Сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия" 29 июня вывесили баннер "Царей в 1917 обнулили" напротив Конституционного суда. Объединенная пресс-служба судов утверждает, что в акции участвовали Яшин и еще один человек, которого полиции найти не удалось.

"Яшин вину не признал, полностью отрицал причастность", - сообщает пресс-служба.

Суд же счет активиста виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия (ч.2 ст. 20.2 КоАП) и назначил 50 часов обязательных работ.