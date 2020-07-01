"В итоге он просто упал": Что случилось на избирательном участке, где сломали плечо журналисту

Петербургскому фотокорреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю 30 июня сломали плечо прямо на территории участковой избирательной комиссии № 2191. Два дня несколько членов этой комиссии просили, чтобы им продемонстрировали переносную урну, с которой их коллеги уходили на придомовое голосование, и выписку с подписями проголосовавших. Председательница УИК обвиняет ищущих правду в провокациях. Френкель, по ее словам, ругался, а потом сам упал на дверь.

на фото: глава УИК №2191 Валентина Ландышко

"Авторитетный общественник"

УИК № 2191 находится в самом центре Петербурга, в доме № 22 на набережной Фонтанки. Френкель прибыл на территорию этого участка около 15-00. Журналист получил сообщение о том, что члена территориальной избирательной комиссии № 16 (УИК находится на ее территории) от "Яблока" Владимира Молодоженю грозились удалить с участка полицейские.

Как позже рассказал ЗАКС.Ру Молодоженя, корреспондент "Медиазоны" успел пробыть на территории УИК около 5-10 минут, после чего к нему применили силу.

- Когда Френкель пришел на участок, он сразу представился, сказал, что он журналист, - сообщил "яблочник" из ТИК. - К нему сразу подбежал наш авторитетный общественник Абрамов, в грубой форме стал его оскорблять, называть непотребными словами. Потом подошли полицейские и вместе с председателем попросили, чтобы он записался в книге регистрации посетителей, на что Френкель ответил, что он это не обязан делать, потому что он аккредитован как журналист и попросил полицейского представиться.

на фото: Давид Френкель, Дмитрий Абрамов (в синей футболке), а также наблюдатель Общественной палаты и полицейские

Судя по видеозаписям, которые снимали очевидцы, полицейский не стал называть свое имя и потребовал, чтобы журналист удалился. Услышав в ответ несогласие, сотрудник правопорядка решил не вдаваться в спор и вместе со своим напарником схватил корреспондента. На видео прекрасно видно, что полицейские, уводя руки корреспондента ему за спину, валят его на пол. После этого слышен хруст и крик сотрудника СМИ. Френкеля госпитализировали и тем же вечером прооперировали.

По версии заместителя главы администрации Дворцового округа Дмитрия Абрамова - того самого "авторитетного общественника", о котором говорил Молодоженя - все происходило иначе, а Френкель был сам виноват. На территорию УИК №2191 Абрамов приезжает второй день подряд, общается с председателем и другими членами комиссии, спорит с несогласными, дает комментарии журналистам. Он уверяет, что находится в статусе наблюдателя, на его груди висит бейдж, которые раздала своим представителям на избирательных участках Общественная палата. Однако петербургская ОП, по предварительным данным, не направляла его в качестве своего наблюдателя.

По мнению Абрамова, Френкель "играл", изображал, что получил травму, а полицейские его просто отталкивали плечами. Он рассказал ЗАКС.Ру, что когда сотрудники полиции начали "оттеснять" корреспондента, тот "ринулся на дверь" и сам ударился о ручку.

- Когда его товарищи вели трансляцию, он хорошо поставленным актерским голосом кричал: "Больно". Трансляция прерывалась - он отвлекался на телефон, набирал номер. Постановочная тема была хорошо им отыграна. Парень пришел не для того, чтобы снимать и так далее, а для того, чтобы спровоцировать конфликт, - заявил Абрамов.

на фото: УИК №2191

Член УИК Наталья Хафизова поддержала эту точку зрения и назвала Френкеля "актером". Позже свой комментарий дала председатель УИК № 2191 Валентина Ландышко. В ее пересказе история заиграла новыми красками. Оказалось, что журналист виноват еще и в том, что ругался на присутствующих, вспоминая чью-то мать, а также стоял у стола выдачи бюллетеней.

- Когда его попытались как бы подвинуть, он каким-то образом упал, начал кричать, что он сломал руку вроде как, чтобы вызвали скорую, - рассказала журналистам Ландышко.

Она подтвердила, что Френкель показывал ей аккредитационное удостоверение от Горизбиркома и заявила, что полицейские обращались с журналистом корректно, а упал он сам:

- Силы не было применено. Его просто предупредили об этом. В итоге он просто упал. Его не толкал никто.

Подобную позицию заняло и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Там сообщили, что сотрудники полиции действовали в установленном законом порядке и никто на них не жаловался.

Спрятанные урны

Никто так и не признался, что вызвал полицейских на избирательный участок. Абрамов уверенно заявил, что это сделали Молодоженя и член УИК от "Справедливой России" Дмитрий Попов. Они оба это отрицают и считают, что 02 набрал кто-то из комиссии. Полицейские за последние сутки появились на территории этого участка не в первый раз. По словам Молодожени, иногда их там бывает больше, чем избирателей.

Все началось днем 29 июня, когда председатель Ландышко и секретарь УИК 2191 Дарья Боева куда-то удалились с переносным ящиком для бюллетеней, объявив, что идут на придомовое голосование. Их коллега Попов пытался узнать, где именно расположится "уличный" участок, но ответа не получил. Через три часа, по возвращению членов комиссии, Попов попросил их, чтобы ящик был опечатан в его присутствии и чтобы ему продемонстрировали акты выдачи бюллетеней, но и на это получил отказ.

на фото: Дмитрий Попов

Уже на следующий день, 30 июня, он обратил внимание, что в зале для голосования на всеобщем обозрении стоял только один переносной ящик (№2), а еще как минимум три находились в другом месте, куда Попова и еще двух членов УИК не пускали.

- У нас еще было голосование поквартирное. Его осуществлял я. Принес эту урну и вчера она стояла как положено. Это урна № 3. Сегодня она пропала и что в ней окажется, я гарантировать не могу. Председатель комиссии просто унес эти урны к себе в закрома, а нас ограничил в праве доступа к ним, - отметил Попов.

В ночь на 30 июня он планировал остаться на территории УИК, чтобы проследить за сохранностью избирательной документации, и даже смог договориться об этом с полицейским, дежурившим в школе, где располагается комиссия. Однако ночью пришли другие полицейские и потребовали, чтобы молодой человек удалился.

на фото: УИК №2191

По мнению замглавы администрации Дворцового округа Абрамова, единственные нарушители на территории УИК 2191 - Попов и член вышестоящей комиссии Молодоженя. Он считает претензии этих людей неуместными из-за специфики всероссийского голосования по поправкам:

- Все, что они требуют, соответствует 67 федеральному закону ["О выборах"], но этот закон не действует на этом голосовании. Это голосование проводится Центризбиркомом, единственное, что от 67 закона здесь есть, это то, что комиссии, сформированные на основании 67 закона, действуют на этом голосовании. Само голосование проводится по другим правилам. Ребята пытаются заставить председателя сделать незаконные вещи: ознакомиться со списком и так далее.

Этот вопрос, видимо, дело принципа, как для руководства комиссии, так и для наблюдателей. Противоборство становится все ожесточеннее. Скоро пойдут его третьи сутки. Попов намерен стоять до конца и добиться правды, но натыкается на закрытые двери и полицейских, которые их охраняют. Ландышко обвиняет недружественных членов комиссии в провокациях.

- Нам мешают работать члены УИК, отпугивают от нас избирателей, всячески препятствуя работе комиссии, - заявила председатель УИК.

Сергей Еремеев

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