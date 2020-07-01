18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

8:19

Начался последний день голосования по Конституции: восточные избиркомы отчитываются о явке

фото ЗакС политика Начался последний день голосования по Конституции: восточные избиркомы отчитываются о явке

Общероссийский плебисцит по вопросу изменения Конституции вошел в финальную стадию. Сегодня, 1 июля, - последний день, когда граждане РФ смогут высказаться о предлагаемых властями коррективах.

На востоке страны голосование началось традиционно раньше и идет уже несколько часов. По информации РИА "Новости", ссылающегося на данные региональных избиркомов, в Забайкалье к 4:00 мск (10:00 по местному времени) явка составила 48,94%, в Амурской области – практически 47%, на Сахалине и Курилах – свыше 59%, в Якутии к 4:30 мск – более 40%, в Приморье к 5:00 мск – 51%. В Еврейской автономной области к 3:00 мкс свои голоса отдали 62,78% граждан, на Чукотке – почти 68%.

Процесс проходит не без эксцессов. К примеру, днем ранее в Петербурге на избирательном участке №2191 в конфликте с полицейскими серьёзно пострадал журналист "Медиазоны" Давид Френкель. О мнениях сторон, участвовавших в инциденте, узнал ЗАКС.Ру.

Среди более чем 200 разнообразных корректив, посвященных как семейным ценностям, так и защите животных, выделяется одна, которая позволит обнулить все президентские сроки Владимира Путина и позволит ему баллотироваться еще не раз. Именно ее информационные щиты и агитационные ролики стараются обходить стороной.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
11:29 Путин принял участие в плебисците по Конституции

11:27 ЦИК: В Петербурге за 6 дней проголосовали 2,2 млн человек

11:21 Шульман сетует на несоблюдение тайны голосования

11:07 Памфилова: Серьезных нарушений на голосовании по поправкам не обнаружено

11:05 Комсомольцы Петербурга рассказали о протестных граффити против поправок

10:46 Беглов о нападении на Френкеля: Многие устали, у каждого свой характер, свой настрой

10:41 Коронавирус выявлен у ещё 6556 россиян

10:23 ЦИК: Явка по РФ на голосовании по Конституции за 6 дней составила 55,22%

9:57 Из Генпрокуратуры уволили замглавы управления, пьяным напавшего на полицейского

9:31 Муниципал: "Три билборда на границе округа Морской" говорят "НЕТ!" поправкам к Конституции

9:10 В России подняли тарифы ЖКХ: в Петербурге - на 3,8%

8:43 "В семье не без урода": Памфилова - о гражданах, проголосовавших более одного раза

8:19 Начался последний день голосования по Конституции: восточные избиркомы отчитываются о явке

0:02 "В итоге он просто упал": Что случилось на избирательном участке, где сломали плечо журналисту

30 июня, 23:47 Глава УИК №1827 с бумагами комиссии спряталась от сотрудника ТИКа в туалете

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru