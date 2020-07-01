Начался последний день голосования по Конституции: восточные избиркомы отчитываются о явке

Общероссийский плебисцит по вопросу изменения Конституции вошел в финальную стадию. Сегодня, 1 июля, - последний день, когда граждане РФ смогут высказаться о предлагаемых властями коррективах.

На востоке страны голосование началось традиционно раньше и идет уже несколько часов. По информации РИА "Новости", ссылающегося на данные региональных избиркомов, в Забайкалье к 4:00 мск (10:00 по местному времени) явка составила 48,94%, в Амурской области – практически 47%, на Сахалине и Курилах – свыше 59%, в Якутии к 4:30 мск – более 40%, в Приморье к 5:00 мск – 51%. В Еврейской автономной области к 3:00 мкс свои голоса отдали 62,78% граждан, на Чукотке – почти 68%.

Процесс проходит не без эксцессов. К примеру, днем ранее в Петербурге на избирательном участке №2191 в конфликте с полицейскими серьёзно пострадал журналист "Медиазоны" Давид Френкель. О мнениях сторон, участвовавших в инциденте, узнал ЗАКС.Ру.

Среди более чем 200 разнообразных корректив, посвященных как семейным ценностям, так и защите животных, выделяется одна, которая позволит обнулить все президентские сроки Владимира Путина и позволит ему баллотироваться еще не раз. Именно ее информационные щиты и агитационные ролики стараются обходить стороной.