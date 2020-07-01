"В семье не без урода": Памфилова - о гражданах, проголосовавших более одного раза

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова известила, что электронное голосование по внесению корректив в действующую Конституцию завершилось на день раньше, 30 июня, из-за граждан, саботировавших процесс.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию закончилось 30 июня, а не 1 июля, из-за граждан, которые пытались проголосовать больше одного раза. Об этом в эфире "России 24" заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"В основном, [те, кто голосовал электронным способом,] это замечательные, активные граждане. Но конечно, как бывает, в семье не без урода. Кто пытается или попытался проголосовать и так и так, проверить систему на прочность. Почему мы и приняли решение, что заканчивается голосование электронное сегодня", - поделилась мнением глава ЦИК в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, проголосовать в электронном варианте могли лишь жители Москвы и Нижегородской области. Сам процесс стартовал 25 июня. По информации ЦИК, на плебисцит зарегистрировались не менее 1 млн 190 тысяч человек. Явка составила 93,01%.

Ранее некоторые граждане оповестили о том, что смогли проголосовать дважды. К примеру, живущий в Лондоне москвич смог проголосовать как электронно, так и на бумаге - бюллетень ему выдали в российском посольстве.

Аналогично поступить удалось и журналисту "Дождя" Павлу Лобкову: за это он привлёк к себе внимание полицейских.