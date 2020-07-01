"Три билборда на границе округа Морской" говорят "НЕТ!" поправкам к Конституции

Активисты, входящие в объединение "Защитим остров Васильевский", выразили своё отношение к предлагаемым властями изменениям Конституции, разместив на просторах города три следующих друг за другом рекламных стенда - по мотивам фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

На плакатах, наклеенных на щитах и выкрашенных в красный цвет, написаны следующие слова: "Скажи поправкам НЕТ!".

"Мы говорим поправкам Путина - НЕТ! И призываем вас в любой доступной, удобной и безопасной для вас форме выразить своё "НЕТ!" обнулению сроков Путина. Будь-то избирательный участок, разговор с родными или знакомыми, или вот так на улице, как сделали мы", - отчитались о манифесте активисты.

Сегодня, напомним, проходит финальный день общероссийского плебисцита по изменению Основного закона страны.

Процесс проходит не без эксцессов. К примеру, днем ранее в Петербурге на избирательном участке №2191 в конфликте с полицейскими серьёзно пострадал журналист "Медиазоны" Давид Френкель. О мнениях сторон, участвовавших в инциденте, узнал ЗАКС.Ру.

Фото: "Защитим остров Васильевский"