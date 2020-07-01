Коронавирус выявлен у ещё 6556 россиян

За минувшие сутки на территории России прибавилось 6556 граждан, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, уведомляет оперативный штаб. Таким образом, на сегодняшний день общее количество инфицированных составляет 654 405 человек.

COVID-19 унёс жизни ещё 216 больных, всего с начала пандемии погибли 9536 заразившихся. За сутки полностью излечились 10 281 граждан, всего переболел 422 931 россиянин.

В Петербурге коронавирус выявили у ещё 262 местных жителей (всего - 24 469 инфицированных), зарегистрировано 46 новых смертей (всего - 1182), а выздоровели 845 (всего - 18 155).

В Ленинградской области COVID-19 заразились ещё 53 человека (всего - 4473).