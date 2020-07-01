Комсомольцы Петербурга рассказали о протестных граффити против поправок

На асфальте у избирательных участков в нескольких районах Петербурга накануне 1 июля, последнего дня всероссийского голосования по одобрению изменения Конституции, появились надписи против поправок и призывы "Путин, уйди". Об этом сообщили участники регионального отделения ЛКСМ (молодежное крыло КПРФ) в своей группе ВКонтакте.

По словам комсомольцев, авторы этих граффити им не известны, но рисунки "как нельзя лучше отражают реальное мнение ленинградцев о проводимой "конституционной реформе".

Напомним, ранее КПРФ призвала россиян голосовать против принятия поправок, позволяющих Владимиру Путину идти на новые президентские сроки. Петербургское отделение компартии в июне планировало провести митинг на тему изменения Конституции, но Смольный акцию не разрешил.