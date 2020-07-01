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Поправки в Конституцию

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11:21

Шульман сетует на несоблюдение тайны голосования

фото ЗакС политика Шульман сетует на несоблюдение тайны голосования

Политолог Екатерина Шульман указала на один из главных, с ее точки зрения, недостатков семидневной процедуры под названием "всенародное голосование по поправкам в Конституцию". Помимо "размытых" правил, определяющих порядок волеизъявления, для нее это еще и сама обстановка, лишенная строгости и зачастую попросту не позволяющая гражданину сделать свой осознанный выбор в одиночестве: "да, мне не нравится, когда люди голосуют во дворе на карусели".

"При таком голосовании, конечно, тайна волеизъявления не соблюдается. Когда у вас на картонной коробке написано: "Кабина для голосования", то не очень понятно — вы на голову ее себе надеваете? Как это вообще всё предполагается?", - удивленно вопросила ученый в авторской радиопрограмме.

По словам Шульман, если беспрецедентная доступность голосования кому-то и в состоянии понравиться (вопрос вкуса), то ощущение некоего надзора "через плечо" - для электоральной процедуры, убеждена доцент РАНХиГС, явление абсолютно ненормальное.

"Нельзя заполнить бюллетень хоть в сколько-нибудь интимной обстановке — нет никакой кабинки, никакой шторки, и это видно, то есть ты заполняешь его, ставишь эту галочку, отдаешь ее; видят все, кто там стоят вокруг, видно людям, которые смотрят из окон, — то есть нет никакой тайны голосования, что, действительно, приближает всю эту процедуру к такой аккламации, даже не плебисциту, а именно аккламации, такому публичному одобрению", - развернула политолог свою мысль.

Сегодня, 1 июля, главный и последний день плебисцита. О том, как голосуют в Петербурге, читайте в репортажах ЗАКС.Ру.

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