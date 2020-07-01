Градозащитники обеспокоены демонтажом брусчатки на Васильевском острове

Члены ВООПИиК распространили информацию о том, что на текущей неделе в Тучковом переулке (Васильевский остров) начался разбор и демонтаж брусчатки. Работы заказал комитет по развитию транспортной инфраструктуры, а подрядчиком выступает ООО СК "Орион плюс". Градозащитники происходящим не удовлетворены и встревожены.

"Тучков переулок сохраняет мощение как минимум с конца 1950-х гг. Благодаря сохранившемуся облику, улица становится площадкой для съёмок кинофильмов. Утрата брусчатки, её замена и искажение рисунка мостовой нанесёт переулку непоправимый ущерб", - подчеркивают они.

ВООПИиК напоминает о том, что с улицей Репина, расположенной по соседству, пятью годами ранее чиновники пытались поступить точно так же: мостовую разобрали, камни заменили на новые, заметно изменив облик старейшей и самой узкой в городе улицы. Впрочем, тогда, в 2015 году, под давлением общественности работы не довели до конца.