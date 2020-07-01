Глава ЦИК о нападении на журналиста Френкеля: Рано что-то говорить

Начальница Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала нападение на корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля, делится "Коммерсант".

"Пока мы разбираемся. Там разбираются правоохранительные органы. Мы посмотрели видео. Сейчас пока рано что-то говорить", - пояснила глава ЦИК.

Инцидент с участием Френкеля произошел на петербургском избирательном участке №2191: прибыв на место, он стал вести видеосъемку, однако через несколько минут её грубо прервали дежурившие там полицейские, заломив журналисту руки и опрокинув на пол. В результате их действий Френкелю понадобилась скорая помощь: прибывшие медики диагностировали у него перелом. Делом занялся СК.