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Поправки в Конституцию

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12:54

На Красной площади задержали активистов, выложивших телами число 2036

фото ЗакС политика На Красной площади задержали активистов, выложивших телами число 2036

В центре Москвы привела к задержаниям протестная акция, в ходе которой ее участники выложили телами на Красной площади число 2036, намекая на продление сроков правления Владимира Путина, возможность которого ему обеспечивают поправки в Конституцию. Акцию осветил телеканал "Дождь".

Среди восьми активистов - муниципальный депутат Люся Штейн и участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина.

О том, как целую неделю голосуют по "обнуляющим" четыре президентских срока Путина поправкам в Петербурге, читайте на ЗАКС.Ру.

UPD 13:10 Всех задержанных полицейские отпустили без составления протоколов, применив, однако, насилие к муниципальному депутату Виктору Котову

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14:50 Горизбирком Петербурга подтвердил, что у сотрудника ТИК №5 выявили COVID-19

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