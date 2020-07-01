На Красной площади задержали активистов, выложивших телами число 2036

В центре Москвы привела к задержаниям протестная акция, в ходе которой ее участники выложили телами на Красной площади число 2036, намекая на продление сроков правления Владимира Путина, возможность которого ему обеспечивают поправки в Конституцию. Акцию осветил телеканал "Дождь".

Среди восьми активистов - муниципальный депутат Люся Штейн и участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина.

О том, как целую неделю голосуют по "обнуляющим" четыре президентских срока Путина поправкам в Петербурге, читайте на ЗАКС.Ру.

UPD 13:10 Всех задержанных полицейские отпустили без составления протоколов, применив, однако, насилие к муниципальному депутату Виктору Котову