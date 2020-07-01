Беглов проголосовал по поправкам, потому что для него важны семейные ценности и животные

Петербургский глава Александр Беглов поучаствовал в плебисците по изменению Конституции: свой голос он отдал на избирательном участке №153 на улице Кораблестроителей.

В беседе с журналистами градоначальник заявил, что по его ведому, во вверенном ему городе процесс проходит прозрачно, участвуют и молодые, и пожилые граждане.

"Для меня это голосование очень важно, прежде всего это семейные ценности. У меня пять внуков. Голосуют много многодетных семей, они голосуют за социальные гарантии и доступную медицину", - приводит высказывание Беглова "Петербургский дневник".

Кроме того, губернатор поддерживает поправки, предполагающие ответственное отношение к животным.

"У нас в семье три собаки", - заключил он.

Ранее Беглов высказался о нападении на журналиста Давида Френкеля. По его словам, это "очень печально": "Многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Мы все люди, мы все живые - бывает"

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