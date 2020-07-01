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13:24

Окрестности станции Шиес рекультивируют

фото ЗакС политика Окрестности станции Шиес рекультивируют

Правительство Архангельской области обязалость полностью рекультивировать участок возле станции Шиес, на котором ранее предпринималась попытка соорудить скандальный мусорный полигон, передает ТАСС. В планы чиновников входит полностью освободить территорию от мусора и вновь сделать ее полноценной зеленой зоной.

"Срок проведения работ по рекультивации земель не должен составлять более 15 лет. Согласно утвержденному проекту рекультивации перевод нарушенных земель в покрытую лесом площадь может состояться в 2031 году, что не превышает установленных сроков", - цитируется официальный ответ областной администрации на депутатский запрос.

Работы начались в апреле. Первый этап, который должен продлиться до конца следующего года, будет техническим, а до 2024 будет реализовываться биологический этап рекультивации.

Отметим, что после массовых протестов и огласки проблемы в СМИ в течение всего 2019 года строительство свалки остановили: начиная с января нынешнего года суд неизменно занимает сторону противников полигона, возводимого ООО "Технопарк".

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