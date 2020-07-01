В Барнауле мужчина привел на голосование по поправкам медвежонка

В Барнауле работник зоопарка явился на избирательный участок в компании пятимесячной медведицы Глаши, о чем написало ТАСС. При помощи этого приема зоопарк решил привлечь как можно больше внимание к голосованию по поправкам в Конституцию, которое его администрация считает важным событием.

"Стараемся разнообразить жизнь, хотим, чтобы дети, которые приходят с родителями, были рады и счастливы, и чтобы им запомнился этот день. На прошлые выборы мы приходили с тигренком, на это голосование пришли с медвежонком", - прокомментировал оригинальную форму волеизъявления директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Он также счел нужным добавить, что медведица - "шустрая и весёлая".