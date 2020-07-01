"В добрый путь!": Депутат Боярский похвастался фото с заполненным бюллетенем

Депутат и сын известного своим нестрогим отношением к правилам парковки народного артиста Михаила Боярского Сергей отчитался о своём участии в народном голосовании по внесению корректив в Конституцию, опубликовав соответствующий пост в Instagram.

На фотографии он держит в руках бюллетень с галочкой. Сегодняшний день, уверен депутат Госдумы, можно назвать историческим.

"Мы вносим изменения в основной документ страны, в её фундамент. Предлагаемые к поддержке поправки касаются каждого гражданина страны, мы берём курс на устойчивое развитие сильной и независимой России", - делится своим мнением Боярский.

Резюмируя запись, народный избранник выразил уверенность, что подавляющее большинство россиян одобрят предлагаемые властями изменения.

"Фактически в летописи нашей страны открывается новая глава, начало которой написано народом и Президентом Владимиром Путиным. В добрый путь!" - подытожил парламентарий.