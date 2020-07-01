Макаров с буклетиком в руках поведал журналистам о смысле голосования по Конституции

Минувшим утром, наравне с остальными чиновниками, свой голос на голосовании по поправкам к Конституции отдал и председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров.

Таинства голосования он решил не соблюдать, демонстративно и под щелчки фотокамер поставил двойной росчерк в бюллетене.

Как и многие коллеги до него, Макаров назвал сегодняшний день историческим.

"Это, пожалуй, самое главное событие за последние четверть века. Определяется жизнь России – политическая, экономическая, финансовая, социальная, любая. Поправки, которые вносятся в Конституцию, имеют колоссальное значение для будущих поколений", - цитирует выдержку из речи Макарова правительственное издание "Петербургский дневник".

Держа в руках врученный ему информационный буклет, в котором кратко изложена суть предлагаемых корректив, стоя перед телекамерами, спикер вспомнил о важности человека, который инициировал весь процесс.

"Громадная точка опоры для нашего государства, для стабильности, когда сердце президента, национального лидера, бьется в унисон вместе с сердцами 148 миллионов жителей. Это точка и для политической конструкции, и для экономики, для всех сфер жизни. И все испытания мы преодолеем", - подытожил спич Макаров.

Напомним, Горизбирком отчитался о том, что по состоянию на 12:00 явка на плебисцит в городе на Неве составила 62%.

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