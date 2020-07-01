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14:39

Член УИК № 1450 рассказала, что ей обещали не снижать оклад за отказ писать жалобу в ТИК

фото ЗакС политика Член УИК № 1450 рассказала, что ей обещали не снижать оклад за отказ писать жалобу в ТИК

Представительница Партии Роста в участковой избирательной комиссии № 1450 (Невский район Петербург) Вера Кузнецова сообщила ЗАКС.Ру, что председательница ее УИК Галина Афанасьева и другие члены комиссии предлагали ей "договориться" и не отправлять жалобу в вышестоящую ТИК № 5.

- Они предлагали решить это мирным путем. [Сказали,] что они мне поставили в график дежурства 55 часов, но если я напишу жалобу, то меня понизят в графике дежурства и я получу меньше денег, напишут столько, сколько я находилась по факту, - рассказала Кузнецова.

При 55 часах дежурства она может получить в районе 9 тысяч, а по фактически отработанному графику ей обещали дать 4 тысячи. Запись разговора Кузнецовой и ее коллег, предложивших "пойти на компромисс" и отказаться от жалобы, есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

Председатель УИК Афанасьева сообщила ЗАКС.Ру, что информация о просьбе не писать жалобу в обмен на "дополнительные часы" не соответствует действительности. По ее словам, Кузнецова с самого начала работы комиссии была настроена на провокации.

- Никто ей такого не предлагал, наоборот, она осталась недовольна своей зарплатой. У нее стоит чистое, фактическое время, которое она отработала. Она отработала всего два раза по четыре часа и сегодня она работает полный день, как все. Я не собиралась повышать ей заработную плату, - прокомментировала председатель УИК.

В своей жалобе Кузнецова указала, что в выписке участников голосования отсутствуют отметки о проголосовавших до дня голосования, а председатель УИК отказывается показать члену комиссии реестр проголосовавших вне помещения избирательного участка. Автор жалобы отметила, что Афанасьева "отказывается вносить в списки отметки о проголосовавших досрочно вне помещения".

- В районе девяти часов утра я спросила у председателя, сколько человек у нас проголосовало до дня голосования, - объяснила Кузнецова. – Она огласила цифру примерно в 1173 человека. У нас в списках избирателей 1923 человека. То есть книги должны быть практически полными, но я ознакомилась с пятью книгами из восьми, и они практически пустые. Я попросила ознакомиться со списком тех, кто участвовал в околодомном голосовании. Мне пообещали предоставить их только после восьми часов вечера.

Кузнецова рассказала, что в руководстве участковой комиссии невнесение данных о проголосовавших досрочно объяснили нехваткой времени.

Член УИК попросила вышестоящую комиссию признать описанные в ее жалобе действия неприемлемыми и принять меры по устранению нарушений.

Афанасьева сообщила ЗАКС.Ру, что не видела текст жалобы. По ее словам, Кузнецова решила обратиться в ТИК после того как ознакомилась с зарплатной ведомостью и осталась недовольной уровнем своей заработной платы.

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