Памфилова рассказала о "самоопылении" провокаторов на голосовании по поправкам

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о намерении создать некий "черный файл провокаторов" по завершении голосования по поправкам в Конституцию. К числу провокаторов, в частности, она относит распространителей фейковой информации о том, что на избирательных участках препятствуют фото- и видеосъемке. Данный конкретный фейк приписывают представителям ИА "Время" в Воронежской и Рязанской областях, незаслуженно, с точки зрения чиновницы, получивших аккредитацию. Вскоре такие СМИ, по данным Памфиловой, к тому же не имеющие статуса юридического лица, будут лишены возможности аккредитовываться.

"Понятно, что шарашкина контора создана совершенно под конкретную задачу. Почему они не пошли в наблюдатели? Мы же предлагали всем. Потому что там больше обязательств и региональная привязка. А здесь - получили в один день, разлетелись по всей стране и по одной схеме, получили указания. Они (отправляют) фейк на карту, с карты, извините, дальше и так далее. И вот так самоопыляются", - приводит цитату Памфиловой "Интерфакс".

О провокациях на участках в отношении работающих на них людей ранее заявлял петербургский губернатор Александр Беглов. Характерно, что упомянул он об этом в контексте травмы, которую получил журналист Давид Френкель после нападения на него полицейских.

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