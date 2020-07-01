Замгенсекретаря ЕР: Дмитрий Медведев останется во главе "Единой России"

Заместитель генерального секретаря партии "Единая Россия" Евгений Ревенко заверил "Дождь", что в стане политорганизации разговоров о ротации её руководителя до выборов в Госдуму, которые должны состояться в 2021 году, не идёт.

"Съезд партии должен состояться ближе к концу этого года. Никаких разговоров о каких-то изменениях не было и нет. Председатель работает, председатель полностью владеет всей повесткой партийной жизни, так что считаю такие вопросы излишними", - уведомил Ревенко.

На сегодняшний день главой ЕР является экс-премьер Дмитрий Медведев, ныне занимающий пост зампреда Совета безопасности в России.