Пиотровский: Эрмитаж откроется в середине июля

Руководитель государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский оповестил, что вверенное ему учреждение культуры, невзирая на постановление правительства, не откроет свои двери для посетителей начиная с 6 июля, передает 78.ru.

"Первыми начнут работать сотрудники и фонды, однако музей нельзя открыть 6 июля. Когда все санитарные нормы будут выполнены, тогда маленькой струйкой пойдут люди. Эрмитаж откроется в середине июля", - рассказал он.

После возобновления работы вход в музей будет ограничен, добавил Пиотровский.

Петербургский градоначальник Александр Беглов на прошлой неделе подписал постановление, согласно которому с 6 июля городским музеям, фитнес-центрам, бассейнам и баням можно будет вновь приступить к выполнению привычных обязанностей и начать принимать посетителей - только при условии соблюдения ими социальной дистанции и наличия СИЗ.

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