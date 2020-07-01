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Поправки в Конституцию

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15:51

В Горбунках за поправки в Конституцию голосуют в сталинском антураже

фото ЗакС политика В Горбунках за поправки в Конституцию голосуют в сталинском антураже

Помещения дома культуры "Горбунки" в одноименной деревне Ленинградской области к 1 июля оформили плакатами с Лениным, красными флагами и баннерами "Колхоз – дело добровольное", "Слава Труду" и "Темп – только ударный". В ДК действуют участковые избирательные комиссии №№ 636 и 637, где проходит всероссийское голосование по одобрению "обнуления" президентских сроков Владимира Путина и других изменений Конституции.

В официальной группе ДК "ВКонтакте" говорится, что голосование на этих участках, хотели провести "с колоритом и ностальгией" 1936 года, когда в СССР была принята Конституция, позже прозванная "сталинской".

Отдельные члены комиссий одеты в довоенном стиле. На них костюмы красноармейцев, комсомолки и колхозников.

"Мы получили уже множество одобрений и положительных оценок. Выражение своего мнения - это праздничный момент, а на наших участках вы точно прочувствуете этот праздник! На входе вас встретит бюст вождя мирового пролетариата, комсомолка (а на самом деле председатель 637-ой комиссии) проводит к месту голосования, а тракторист, возможно только что вернувшийся с посевной, предоставит бюллетень", - говорится на странице ДК "Горубнки".

Напомним, 1 июля – последний день голосования по поправкам в Конституцию России.

gorbunki2.jpg (152 KB)

gorbunki.jpg (156 KB)Фото: vk.com/Ломоносовский районный Дворец культуры

 
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