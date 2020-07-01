Глава ГИК о произошедшем с Френкелем: Он постоянно попадает в скандальные ситуации

Глава петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко детальнее высказался об инциденте с участием журналиста "Медиазоны" Давидов Френкелем, пояснив, что могло спровоцировать конфликт между ним и работниками правоохранительных органов.

"Причиной конфликта послужило предложение зарегистрироваться в списке лиц, присутствующих при проведении голосования. Журналист проигнорировал, требовал от сотрудника полиции, находящегося в помещении для голосования снять медицинскую маску, ношение которой в помещении для голосования является обязательным", - приводит слова Миненко "Фонтанка".

Глава ГИК напомнил о том, что обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет. К тому же, по мнению Миненко, корреспондент уже "запятнал" себя участием в сомнительных "предприятиях".

"Он постоянно попадает в такого рода скандальные ситуации и замечен в случаях создания конфликтов", - представил оценку Френкеля Миненко, не конкретизировав деталей.

О ситуации на УИК № 2191, где председатель избиркома отказывалась выставлять на всеобщее обозрение урны для переносного голосования и на территории которого полицейские покалечили Френкеля, читайте в материале ЗАКС.Ру.

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