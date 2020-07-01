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Поправки в Конституцию

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16:33

В Колпино члены избирательной комиссии отстранили от работы представителя "Яблока"

фото ЗакС политика В Колпино члены избирательной комиссии отстранили от работы представителя "Яблока"

Участковая избирательная комиссия № 835 решила вывести из своего состава на время проведения голосования по поправкам в Конституцию члена с правом решающего голоса от партии "Яблоко" Виктора Пузанова. Фото копии решения опубликовал у себя в Twitter журналист "Эха Москвы в Петербурге" Сергей Кагермазов.

За отстранение проголосовали девять членов комиссии, голосовавших против не было. Необходимость такой меры в УИК объяснили вмешательством Пузанова "в процесс голосования, неправомерной агитацией, провоцированием избирателей на конфликт с членами комиссии и нарушением регламента хода голосования".

Кагермазов сообщил, что члена комиссии удалили с участка за беседу с ним. Он опубликовал видеозапись, на которой Пузанов рассказывает, что ему не дают знакомиться ни с какими документами, связанными с досрочным голосованием:

"Ни к книгам не допускают, ни акта досрочного голосования не предъявляют, ни ведомости".

 Пузанов сообщил, что подал жалобу в ТИК № 21.

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