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16:59

Госдума пригрозила "Медузе" проверкой из-за публикации о "Вован-де-Морте"

фото ЗакС политика Госдума пригрозила "Медузе" проверкой из-за публикации о "Вован-де-Морте"

Глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о том, что его и его коллег заинтересовал материал издания "Медуза", посвященный вчерашнему обращению президента Владимира Путина к россиянам на фоне Ржевского мемориала. Он обещает провести проверку текста, в котором памятник сравнивается с дементором, а также используется слово "Вован-де-Морт".

"Данное издание предоставляло на своих страницах в интернете прямой доступ к сайтам, пропагандирующим наркотики. Мы внимательно изучаем эту [об обращении Путина] и другие публикации на предмет их соответствия законодательству, в том числе для принятия возможных мер реагирования", - цитирует депутата ТАСС.

Авторам "Медузы", по мнению Пискарева, не хватает интеллекта.

Отметим, что Путин обратился к россиянам в преддверии всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, призвав соотечественников посетить его ради светлого будущего страны.

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