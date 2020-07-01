В центре Москвы проходит акция протеста против поправок в Конституцию

Протестная акция под названием "Нет вечному Путину" проходит в эти минуты на Пушкинской площади в Москве. Участвующие в ней активисты жалуются на усталость от находящегося у власти уже двадцать лет президента Владимира Путина, который при помощи переписывания Конституции сможет избираться еще на два срока. Полицейские, в свою очередь, раздают гражданам маски. Площадь заполняют не только демонстранты, но и масса случайных прохожих.

На мероприятии замечены журналист и муниципальный депутат Илья Азар, политик, координатор кампании "Нет" Андрей Пивоваров. Последний призывает считать происходящее не митингом, а скорее стихийной встречей единомышленников. О митингах он предлагает начать думать тогда, когда это позволит эпидемиологическая ситуация и сопутствующие ей ограничения. Пивоваров не стал отрицать в интервью Sotavision, что протестно настроенных москвичей пока вышло на улицу 1 июля малое количество.

Ранее аналогичная акция прошла в Петербурге с участием около сотни активистов. На ней не обошлось без задержаний.

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