На участке в центре Петербурга проголосовали 97,7% избирателей

За полтора числа до завершения всероссийского голосования по одобрению поправок в Конституцию на избирательном участке № 1 в Петербурге проголосовали 1584 из 1621 избирателя, сообщил ЗАКС.Ру член УИК № 1 с правом решающего голоса Сергей Скрибо.

Это составляет 97,7% избирателей. Большая часть из них – 1362 человек – голосовали в течение первых шести дней недельного плебисцита. Еще 222 человека пришли на участок 1 июля.

УИК № 1 находится в школе № 232. Ее адрес - набережная Крюкова канала, дом 15. Это территория муниципального образования "Коломна" (Адмиралтейский район).