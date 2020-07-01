Солонников заявил о неожиданно высокой явке на голосовании по Конституции в Петербурге

Член Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников заявил в медиацентре Союза журналистов России, что явка на голосование по поправкам в Конституции в Петербурге выше, чем в среднем по России, и приближается к 70%.

"Мы прогнозировали явку в районе 40-50%. Наши коллеги из Москвы считали, что явка в обеих столицах будет ниже средней по стране, то есть на уровне 30-40%. В итоге, в Петербурге явка даже выше, чем в среднем по России: мы приближаемся к 70%, а страна – чуть выше 60%", – сказал Солонников.

По словам Солонникова, эксперты полагали, что петербуржцы, уехавшие на самоизоляцию в Ленобласть, проголосуют там, к тому же за счет отсутствия в городе электронного голосования был риск, что "поколение, которое живет в гаджетах" участвовать не будет. Высокую явку он объяснил тем, что "понимают, насколько важное для страны решение принимается", и что город "показал большую сознательность и большую включенность в этот важный для всей нашей страны элемент текущей политической жизни".