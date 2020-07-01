У ТРЦ "Галерея" прошла еще одна акция против поправок в Конституцию

У торгово-развлекательного центра "Галерея" прошла акция против внесения поправок в Конституцию, сообщает Telegram-канал "ЯГражданин!". Активисты выступили с одиночными пикетами.

Судя по видеозаписям Telegram-канала, на акции собралось около 30 человек. Часть из них, менее 10 человек, взяли друг друга под руки, держали издания Конституции и скандировали: "Лучшая поправка - Путина отставка!". Сотрудники правоохранительных органов попытались помешать активистам: взяли их в кольцо, но потом отступили. В итоге акция прошла без задержаний.

При этом, к ТРЦ подъехали автомобили и автобус правоохранительных органов. Один из полицейских по громкоговорителю предупреждал о том, что мероприятие не согласовано и требовал от собравшихся разойтись.

Ранее 1 июля на Дворцовой площади прошел флешмоб против поправков в Коснтитуцию. Активисты также стояли с Конституцией в руках и в одиночных пикетах. На площади произошло только одно задержание, но позже активиста отпустили. Уже после акции был задержан активист Павел Иванкин. Сначала его отвезли к 1 отделу полиции, но позже Иванкин сообщил, что его привезли во 2 отдел полиции.