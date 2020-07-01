18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:11

ГИК: Явка на голосовании по Конституции в Петербурге превысила 70%

фото ЗакС политика ГИК: Явка на голосовании по Конституции в Петербурге превысила 70%

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Петербурге на 18:00 составила 70,7%, заявил представитель Горизбиркома Петербурга Григорий  Марголин-Каганский. По данным ГИК, в Петербурге проголосовали более 2,7 млн граждан.

В 20:00 закрылись избирательные участки в Петербурге, Москве и других городах, живущих по московскому времени. 

Ранее представитель Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников заявил, что эксперты прогнозировали куда более низкую явку, чем зафиксировано: 40-50% за счет отъезда петербуржец в Ленобласть и отсутствия электронного голосования.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
22:40 ЦИК сообщил о 76% голосов за поправки в Конституцию после обработки половины протоколов

22:35 Несколько десятков жителей Кудрово не успели проголосовать

22:27 Автозаки остались пустыми

22:25 Глава ТИК №16 заявила об исчезновении документов для урны в УИК №2191 в момент инцидента с Френкелем

22:14 Полицейские задержали члена УИК №1802 на участке и увезли в 34 отдел

21:41 Памфилова заявила о 74% голосов за поправки в Конституцию после обработки почти трети протоколов

21:34 Беглов: Огромную роль в организации голосования сыграла "Единая Россия"

21:33 На УИК №2191 могут не засчитать бюллетени из урны с утерянной документацией

21:06 Голосование по поправкам в Конституцию завершилось по всей России

20:47 Памфилова объяснила публикацию первых результатов голосования по Конституции до завершения

20:11 ГИК: Явка на голосовании по Конституции в Петербурге превысила 70%

19:52 У ТРЦ "Галерея" прошла еще одна акция против поправок в Конституцию

19:51 Солонников заявил о неожиданно высокой явке на голосовании по Конституции в Петербурге

19:19 Памфилова поручила Горизбиркому Петербурга разобраться в инциденте с Френкелем

18:34 На участке в центре Петербурга проголосовали 97,7% избирателей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru