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20:47

Памфилова объяснила публикацию первых результатов голосования по Конституции до завершения

фото ЗакС политика Памфилова объяснила публикацию первых результатов голосования по Конституции до завершения

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК решил публиковать предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию, чтобы избежать разной интерпретации данных, передает "Интерфакс".

Памфилова пояснила, что сначала избирком так делать не планировал.

"Но поскольку агитация не регулируется, экзитполы не регулируются - а мы рекомендовали не публиковать экзитполы до того, как мы начнем подсчитывать голоса - поскольку ничего не запрещено, как только на Камчатке и Чукотке подсчитали голоса, вся эта информация есть у местных комиссий, у наблюдателей и каждый ее будет выдавать и интерпретировать, как только он это понимает", - сказала глава ЦИК.

По ее словам, если каждый будет публиковать информацию "разной степени точности", то может возникнуть путаница.

По данным ГАС "Выборы", на 18:28 после обработки части протоколов "за" проголосовали 78,67%, "против" - 28,31%. В Петербурге, сообщили в ЦИК, пока обработано 0,05% протоколов, их них "за" - 93,81%, "против" - 6,14%.

1 июля – основной день голосование по поправкам в Конституцию, участки закрылись в 20:00. До этого голосование проходило в течение семи дней, с 25 июня.

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