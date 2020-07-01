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Поправки в Конституцию

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21:41

Памфилова заявила о 74% голосов за поправки в Конституцию после обработки почти трети протоколов

фото ЗакС политика Памфилова заявила о 74% голосов за поправки в Конституцию после обработки почти трети протоколов

Глава ЦИК Элла Памфилова отчиталась об обработке более 30% протоколов на голосовании по Конституции, из них около 74% избирателей проголосовали "за", менее 25% - "против".

По словам Памфиловой, явка на голосовании по России составила около 65% от числа участников, включенных в списки.

ЦИК за день голосования получил 591 обращение. За все время поступило 7196 обращений, 92% из них рассмотрено. По словам Памфиловой, жалоб, требующих рассмотрения на заседании избиркома, не поступало, большинство обращений связано с вносимыми в Конституцию изменениями, нормативным регулированием процесса, а также разъяснениями порядка голосования. При этом Памфилова подчеркнула, что ЦИК примет все меры, "направленные на недопущение двойного голосования", и "все списки участников голосования будут выверены и сопоставлены".

Голосование по Конституции в России завершилось в 21:00 по московскому времени, когда закрылись участки в Калининградской области. В регионах участки закрывались в 20:00 по местному времени. 1 июля был основной день голосования, до этого оно также проходило в течение семи дней, с 25 июня.

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