18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

21:34

Беглов: Огромную роль в организации голосования сыграла "Единая Россия"

фото ЗакС политика Беглов: Огромную роль в организации голосования сыграла "Единая Россия"

Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в открытой студии телеканала "Санкт-Петербург" на Английской набережной, поблагодарил по итогам  окончания голосования по поправкам в Конституцию жителей города, медиков, волонтеров, членов избиркомов и силовой блок. Особую роль, по мнению градоначальника, в проведении плебисцита сыграла партия "Единая Россия". 

Беглов отметил, что организацию сплоченной работы и безопасного, по словам губернатора, процесса осуществил Горизбирком, но тут же решил выделить заслуги партии, членство в которой он приостановил в 2012 году.

- Огромную роль в организации сыграла партия "Единая Россия". Можно говорить, что это агитация, не агитация..., но это не так. Они проявили огромные организаторские способности, - заявил Александр Беглов. 

В целом же губернатор считает, что за прошедшую неделю город сделал свой самый главный выбор. "Главный в том, что мы вместе с Россией, и мы проголосовали за нашу Конституцию, за наше будущее", - уточнил Беглов. 

Он отметил, что в голосовании приняли участие разные группы населения: граждане "серебряного возраста", трудовая молодежь, многодетные семьи.

- Ну и конечно, приходили семьями многодетные, для которых очень важна социальная защищенность, медицина и многие другие вопросы, которые их волнуют, - рассказал Беглов под звуки сирен проезжающих мимо машин.

Также губернатор отметил политическую активность петербуржцев за последнее время. 

- Политическая дискуссия в нашем городе была настолько сильной, что все партии и политические движения работали на то, чтобы привлечь своих сторонников. Это говорит о большой явке. Петербуржцы были неравнодушны к тому, как проголосовать за правки в Конституцию, - заявил Беглов. 

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и завершилось в 20:00 1 июля. Явка на 18:00 в Петербурге превысила 70%. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
22:40 ЦИК сообщил о 76% голосов за поправки в Конституцию после обработки половины протоколов

22:35 Несколько десятков жителей Кудрово не успели проголосовать

22:27 Автозаки остались пустыми

22:25 Глава ТИК №16 заявила об исчезновении документов для урны в УИК №2191 в момент инцидента с Френкелем

22:14 Полицейские задержали члена УИК №1802 на участке и увезли в 34 отдел

21:41 Памфилова заявила о 74% голосов за поправки в Конституцию после обработки почти трети протоколов

21:34 Беглов: Огромную роль в организации голосования сыграла "Единая Россия"

21:33 На УИК №2191 могут не засчитать бюллетени из урны с утерянной документацией

21:06 Голосование по поправкам в Конституцию завершилось по всей России

20:47 Памфилова объяснила публикацию первых результатов голосования по Конституции до завершения

20:11 ГИК: Явка на голосовании по Конституции в Петербурге превысила 70%

19:52 У ТРЦ "Галерея" прошла еще одна акция против поправок в Конституцию

19:51 Солонников заявил о неожиданно высокой явке на голосовании по Конституции в Петербурге

19:19 Памфилова поручила Горизбиркому Петербурга разобраться в инциденте с Френкелем

18:34 На участке в центре Петербурга проголосовали 97,7% избирателей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru