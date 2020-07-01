Беглов: Огромную роль в организации голосования сыграла "Единая Россия"

Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в открытой студии телеканала "Санкт-Петербург" на Английской набережной, поблагодарил по итогам окончания голосования по поправкам в Конституцию жителей города, медиков, волонтеров, членов избиркомов и силовой блок. Особую роль, по мнению градоначальника, в проведении плебисцита сыграла партия "Единая Россия".

Беглов отметил, что организацию сплоченной работы и безопасного, по словам губернатора, процесса осуществил Горизбирком, но тут же решил выделить заслуги партии, членство в которой он приостановил в 2012 году.

- Огромную роль в организации сыграла партия "Единая Россия". Можно говорить, что это агитация, не агитация..., но это не так. Они проявили огромные организаторские способности, - заявил Александр Беглов.

В целом же губернатор считает, что за прошедшую неделю город сделал свой самый главный выбор. "Главный в том, что мы вместе с Россией, и мы проголосовали за нашу Конституцию, за наше будущее", - уточнил Беглов.

Он отметил, что в голосовании приняли участие разные группы населения: граждане "серебряного возраста", трудовая молодежь, многодетные семьи.

- Ну и конечно, приходили семьями многодетные, для которых очень важна социальная защищенность, медицина и многие другие вопросы, которые их волнуют, - рассказал Беглов под звуки сирен проезжающих мимо машин.

Также губернатор отметил политическую активность петербуржцев за последнее время.

- Политическая дискуссия в нашем городе была настолько сильной, что все партии и политические движения работали на то, чтобы привлечь своих сторонников. Это говорит о большой явке. Петербуржцы были неравнодушны к тому, как проголосовать за правки в Конституцию, - заявил Беглов.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и завершилось в 20:00 1 июля. Явка на 18:00 в Петербурге превысила 70%.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.