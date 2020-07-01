Автозаки остались пустыми

В Петербурге 1 июля прошли одни из самых спокойных протестных акций. На Дворцовой площади и у ТРЦ "Галерея" петербуржцы выступили против внесения поправок в Конституцию. Несмотря на заявления полицейских о незаконности мероприятий и попыток как-то их прекратить, на самих акциях задержали лишь одного участника, и то активиста быстро отпустили. Однако, в отдел пришлось проехать только человеку, которого полицейские перехватили уже по дороге с Дворцовой площади.

Голосование по поправкам в Конституцию продолжалось в течение недели с 25 июня, заключительным стало 1 июля. В этот последний день плебисцита активисты Петербурга решили устроить флешмоб на Дворцовой площади против изменения Основного закона.

Собралось на площади к назначенному времени несколько десятков человек. Погода протестующим не улыбалась - шел дождь. Коммунист Михаил Минин предположил, что погода таким образом тоже выступает против обнуления президентских сроков Владимира Путина. При этом, Минин заявил присутствовавшим на площади, что зря они тут собрались, и все вопрошал:

- Зачем? Зачем вы сюда пришли? Вас повяжут за три минуты!

Коммунист отметил, что за раз все изменить нельзя - нужна долгая работа. Сам же Минин, по его словам, тоже выступает против поправок, но уверен, что люди своей акцией ничего не изменят, что и доказывал участникам мероприятия вплоть до его окончания.

Сами же активисты. собравшиеся на площади, заявляли, что решили выразить свою гражданскую позицию. В частности, некоторые стояли с Конституцией 1993 года в руках, некоторые были с красным крестом на медицинских масках, футболках или сумках. Участники акции охотно делились своим мнением о поправках - их принимать нельзя. Активист Иван Круду отметил, что есть среди изменений и хорошие предложения. Например, защита животных и разные блага для населения, считает общественник. При этом, добавил он, так как все поправки принимаются одним пакетом, все хорошее перечеркивает предложение обнулить президентские сроки Путина.

Полицейские активистов не трогали, только подогнали один автозак на площадь, снимали присутствующих на камеру и заглядывали в глаза.

Активное движение началось примерно через 20 минут после старта флешмоба. То в одном, то в другом месте площади начали вставать в пикеты юноши и девушки. Содержание их плакатов было разное, но смысл один - нельзя допустить принятия поправок в Конституцию. В основном молодые люди устно свою позицию не озвучивали.

- Я никаких комментариев не даю, я просто выражаю свою гражданскую позицию, - заявила девушка с плакатом "Я против поплавков в проституцию".

Немного акцию прояснила другая девушка, которая держала ватман с надписью "Я хочу жить в свободной России", где слово "свободный" раскрашено в цвета радуги. Она заявила, что власти не должны указывать людям, кого им можно любить, а кого - нельзя. Сотрудники полиции просили у пикетирующих документы, но больше никаких действий не предпринимали.

Мирные пикеты нарушила колонна из пяти поливомоечных машин, которые решили очистить Дворцовую площадь после дождя. Автомобили двинулись по кругу, чтобы проехать как раз там, где скопились активисты. Последние сначала расступились под брызгами воды, а затем заблокировали транспорт. Активисты начали выкрикивать "Позор!" и "Провокация губернатора!". Колонна так и стояла на месте, не решаясь наезжать на людей, пока в дело не вмешались сотрудники ДПС на машинах, которые подъехали вплотную к протестующим и в громкоговоритель потребовали не мешать проезду спецтехники. После очередного объявления полицейских о том, что из-за неповиновения законному требованию сотрудников правоохранительных органов могут начаться задержания, активисты все же отошли от транспорта.

Одного из протестующих полицейские все же задержали - Владислава Слепова - он якобы мешал проезду спецтехники. Активиста быстро отпустили из автозака даже не составив протокол - только переписали все данные, сообщил сам Слепов ЗАКС.Ру.

Пока поливомоечные машины нарезали круги по Дворцовой площади, активисты продолжали вставать в пикеты и собираться в группы. Тогда полицейские стали объявлять, что проходящее мероприятие незаконно. Согласно постановлению правительства, заявил сотрудник правоохранительных органов, проведение публичных мероприятий в Петербурге запрещено. В ответ на это послышались крики от активистов: "А как же парад?!".

Несмотря на угрозы, прекращать действо протестующие пока не планировали. Около пяти человек выстроились в ряд, держа в руках Конституции, и скандировали: "Лучшая поправка - Путина отставка!".

Ближе к активистам стали подъезжать автомобили сотрудников полиции, спецтехника к тому моменту площадь уже помыла. Из одного автозака вышли росгвардейцы, несколько активистов во главе с Динаром Идрисовым и представителем "Объединенных перевозчиков России" Сергеем Владимировым решили не дожидаться, когда полицейские будут насильно всех задерживать, и выстроились в очередь у входа в транспорт. Полицейские задерживать напрашивающихся к ним в автозак не стали и отогнали транспорт подальше. Также произошло и с другим автомобилем правоохранителей.

Разогнав все автозаки, активисты и сами стали расходиться. Кто-то продолжил стоять с пикетом, кто-то все еще держал в руках Конституцию, но в основном все разбились на группы и просто разговаривали, не выкрикивая никаких лозунгов.

В это время Дворцовую площадь решил покинуть активист Павел Иванкин, уже под Триумфальной аркой к нему подъехали полицейские, рассказал общественник ЗАКС.Ру. Полицейские его задержали, но перед этим им пришлось пробежаться, отметил Иванкин. По его словам, причина поездки в отдел полиции - участие в акции 15 февраля у ТРЦ "Галерея", где проходили одиночные пикеты против поправок в Конституцию. Сначала Иванкина отвезли к 1 отделу полиции, но позже доставили все же во второй отдел.

К "Галерее" протестующие перебрались и вечером 1 июля. Там в акции участие приняли около 30 человек, как свидетельствуют видеозаписи с мероприятия из Telegram-канала "ЯГражданин!". У торгово-развлекательного центра несколько активистов также выстроились в линию с Конституцией в руках и скандировали "Лучшая поправка - Путина отставка!". Полицейские сначала решили пресечь такое выступление и взяли протестующих в плотное кольцо. но внезапно расступились и отошли, а участники акции продолжили вставать в одиночные пикеты. Скоро акция у "Галереи" закончилась - автозаки остались пустыми.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников