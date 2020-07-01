ЦИК сообщил о 76% голосов за поправки в Конституцию после обработки половины протоколов

Центризбирком отчитался об обработке 50% протоколов голосования по поправкам в Конституцию, по предварительным данным, "за" проголосовали 76,23% избирателей, "против" - 22,94%, передает РИА "Новости".

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что явка по России на голосовании составила около 65%.

Голосование по Конституции в России завершилось в 21:00 по московскому времени, когда закрылись участки в Калининградской области. В регионах участки закрывались в 20:00 по местному времени. 1 июля был основной день голосования, до этого оно также проходило в течение семи дней, с 25 июня.