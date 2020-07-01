Москалькова попросила проверить ситуацию с переломом руки Френкелю на УИК №2191

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить инцидент с корреспондентом "Медиазоны" Давидом Френкелем на УИК №2191 в Петербурге, передает "Интерфакс".

Москалькова заявила, что, на ее взгляд, в отношении Френкеля полицейские применили "жесткие меры", как показал мониторинг СМИ. "Я направила со своей стороны обращение в правоохранительные органы с просьбой проверить правомерность этих действий", - сказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что "все должны действовать в рамках закона: и люди, которым предъявлены требования соблюдать санитарные правила, и правоохранительные органы, и члены избиркомов".

Френкелю 30 июня полицейские сломали руку, когда решили вывести его из УИК №2191. Журналисту сделали операцию в тот же день. Он приехал освещать ситуацию, когда члена ТИК №16 от "Яблока" Владимира Молодоженю грозились удалить с участка правоохранители после того, как последний и член УИК Дмитрий Попов возмутились исчезновением трех урн для надомного голосования из четырех. Подробнее о проблемах с урнами на этом участке и ситуации с Френкелем – в материале ЗАКС.Ру.

Изначально управление МВД по Петербургу заявило, что сотрудники полиции действовали в установленном законом порядке и никто на них не жаловался. Однако затем объявило о начале проверки. Также инцидентом заинтересовались Следственный комитет и прокуратура.

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