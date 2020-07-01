В НАО против поправок в Конституцию проголосовали более половины избирателей

В Ненецком автономном округе после обработки 87,27% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию лидирует вариант "против", следует из данных Центризбиркома.

Пока против поправок высказались 53,37% жителей региона. За изменения, по предварительным данным, проголосовали 45,72% избирателей региона.

Ранее ЦИК сообщал о схожей картине голосования в Коми: сначала, когда было обработано 5,2% протоколов, голосование "против" и "за" набрали 68,88% и 29,93% соответственно. Однако после обработки 28,31% протоколов в ЦИК объявили о том, что 66,19% избирателей региона проголосовали за поправки, против были 32,89%.

Пока ЦИК отчитался об обработке 68,55% протоколов по всей России. Предварительные результаты голосования, согласно информационному центру: 77,47% голосов "за", 21,72% - "против".