ГИК озвучил первые итоги обработки протоколов: 80,92% проголосовали за поправки в Конституцию

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко сообщил предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, уже обработано 21,58% протоколов. За поправки проголосовало 80,92% избирателей из тех, чьи голоса уже учтены, заявил председатель Горизбиркома.

Он добавил, что за 1 июля ГИК получил 83 обращения. Каждому из них будет дана правовая оценка, сообщил Миненко. Он уточнил, что в разборе некоторых инцидентов помогут правоохранительные органы. В целом же голосование в течение семи дней прошло спокойно, считает глава Горизбиркома.

- Впереди у избирательной системы большая работа по подведению окончательных итогов, рассмотрению обращений, результатом которой станет подписание протокола об итогах голосования, - заявил Миненко.

Голосование по поправкам в Конституцию, предполагающим "обнуление" президентских сроков Владимира Путина и позволяющим ему избираться еще два раза, началось 25 июня и завершлось вечером 1 июля.

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