На нескольких участках в Петербурге за три часа "уменьшилась" явка избирателей

Количество проголосовавших по вопросу изменения Конституции России на УИК №1 (Адмиралтейский район Петербурга) к вечеру 1 июля уменьшилось на 0,23%, следует из данных ГАС "Выборы".

Согласно им, к 15-00 на участке проголосовало 90,81%, а к 18-00 - 90,58%.

При этом в 18-30, за полтора часа до закрытия УИК для избирателей, член участковой комиссии с правом решающего голоса Сергей Скрибо рассказал ЗАКС.Ру, что на участке, согласно имевшейся в его распоряжении документации, проголосовали 1584 из 1621 избирателя. Большинство из них - 1362 человека – в течение первых шести дней недельного плебисцита.

Количество проголосовавших "уменьшилось" и у УИК № 2 в том же Адмиралтейском районе: с 90,39% в 15-00 до 88,66% в 18-00. На УИК 332 (Выборгский район) к 15-00 проголосовало 73,51% избирателей, а к 18-00 уже 72,96%.



Скрин/ st-petersburg.vybory.izbirkom.ru/