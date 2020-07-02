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0:25

Председатель УИК №54 требует перестать перепроверять документацию комиссии - обнаружено 8 лишних бюллетеней

фото ЗакС политика Председатель УИК №54 требует перестать перепроверять документацию комиссии - обнаружено 8 лишних бюллетеней

Председатель участковой избирательной комиссии №54 Андрей Шуклин требует от членов УИК перестать перепроверять документацию участка, сообщила ЗАКС.Ру присутствующая на УИК Марина Васильева. Она рассказала, что по документам якобы не сходится количество выданных бюллетеней и число подписей в списках избирателей - остается 8 "лишних" бюллетеней: 

- То есть в урнах есть какие-то бюллетени, за которые никто не расписывался, - сообщила она.

Со ссылкой на члена УИК Васильева добавила, что разница приходится на книги избирателей, голосовавших во дворах. Очевидица событий также рассказала, что председатель участкового избиркома взял списки избирателей и убежал с ними в кабинет. Он настаивает на переходе к подсчету бюллетеней, пояснила Васильева. 

Кроме этого, она рассказала, что при регистрации на участке указала личный номер телефона. Сейчас при попытке записывать видео на УИК ей сразу начинают поступать несколько звонков в минуту из-за чего прерывается видеосъемка, сообщила Васильева. После этого участница событий на УИК №54 взяла телефон у члена комиссии для ведения съемки:

- В итоге мне дала свой телефон член комиссии. Я начала на него снимать. Мы сначала думали, совпадение это или нет, но когда председатель комиссии увидел, что у меня в руках другой телефон, то он тут же спросил, что это у меня за телефон и указала ли я модель этого телефона и номер в заявлении [на ведение видеосъемки]. Я сказала, что я указала, что просто буду осуществлять видеосъемку. И он спросил, тот ли это номер телефона. То есть у меня есть серьезные подозрения, что, когда я оставила этот номер, его начали тут же спамить.

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1:27 Петербурженке отказали в голосовании по Конституции из опасений, что она проголосует дважды

0:57 На одном из участков в Москве приостановили подсчет голосов из-за подозрений на вброс

0:44 ЦИК сообщил об обработке 90% протоколов на голосовании по Конституции, 78% - за

0:25 Председатель УИК №54 требует перестать перепроверять документацию комиссии - обнаружено 8 лишних бюллетеней

0:04 На нескольких участках в Петербурге за три часа "уменьшилась" явка избирателей

1 июля, 23:48 ЦИК: 77% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию по итогам обработки 77% протоколов

1 июля, 23:44 ГИК озвучил первые итоги обработки протоколов: 80,92% проголосовали за поправки в Конституцию

1 июля, 23:32 Правительство Ленобласти заявило о 80% голосов за поправки после обработки 17,36% бюллетеней

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