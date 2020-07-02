ЦИК сообщил об обработке 90% протоколов на голосовании по Конституции, 78% - за

Информационный центр ЦИК сообщил об обработке 90,04% протоколов УИК на голосовании по поправкам в Конституцию, согласно этим данным, "за" проголосовали 77,93% избирателей, "против" - 21,27%.

В Петербурге Горизбирком ранее озвучил предварительные результаты после обработки 21,58% протоколов. Из уже учтенных голосов 90,92% проголосовали за поправки, сообщил глава ГИК Виктор Миненко.

Голосование по Конституции шло с 25 июня, 1 июля был основной день плебисцита. Пока единственный округ, где количество проголосовавших против внесения поправок превышает число проголосовавших за, по официальным данным, - это Ненецкий автономный округ.

21 регион отчитался о подсчете 100% протоколов. В Туве за поправки проголосовали 96,79% избирателей, на Ямале – 89,16%, на Чукотке – 80,3%. В других регионах голоса "за" варьируются от 78,86% в Приморском крае до 58,34% - в Якутии.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.