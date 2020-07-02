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0:57

На одном из участков в Москве приостановили подсчет голосов из-за подозрений на вброс

фото ЗакС политика На одном из участков в Москве приостановили подсчет голосов из-за подозрений на вброс

На УИК №2783 в Москве приостановлен подсчет голосов из-за подозрения на вброс бюллетеней, сообщил Мосгоризбирком в своем Telegram-канале.

Предполагаемый момент вброса зафиксировали камеры видеонаблюдения. На место выехали представители Мосгоризбиркома и ТИК района Раменки, к которому относится этот УИК.

"Подсчет голосов на данном УИК приостановлен. По выявленным обстоятельствам незамедлительно будет рассмотрен вопрос о признании бюллетеней в данном ящике для голосования недействительными", - сообщили в Мосгоризбиркоме.

ЦИК ранее отчитался об обработке 90% протоколов УИК по всей России, по предварительным данным, "за" проголосовали 77,93% избирателей, "против" - 21,27%.

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1:27 Петербурженке отказали в голосовании по Конституции из опасений, что она проголосует дважды

0:57 На одном из участков в Москве приостановили подсчет голосов из-за подозрений на вброс

0:44 ЦИК сообщил об обработке 90% протоколов на голосовании по Конституции, 78% - за

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0:04 На нескольких участках в Петербурге за три часа "уменьшилась" явка избирателей

1 июля, 23:48 ЦИК: 77% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию по итогам обработки 77% протоколов

1 июля, 23:44 ГИК озвучил первые итоги обработки протоколов: 80,92% проголосовали за поправки в Конституцию

1 июля, 23:32 Правительство Ленобласти заявило о 80% голосов за поправки после обработки 17,36% бюллетеней

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