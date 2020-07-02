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Поправки в Конституцию

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3:47

Большинство заключенных СИЗО-5 проголосовали за "обнуление" президентских сроков Путина

фото ЗакС политика Большинство заключенных СИЗО-5 проголосовали за "обнуление" президентских сроков Путина

В петербургском СИЗО-5 явка на голосовании по одобрению "обнуления" президентских сроков Владимира Путина и других поправок в Конституцию составила 100%. Это следует из сведений, опубликованных в ГАС "Выборы" в ночь на 2 июля.

За изменение Основного закона страны проголосовали 1651 человек. Это 93,8% избирателей дополнительного участка № 1760, действовавшего на территории изолятора.

Против высказались 108 человек (6%). Один бюллетень признали недействительным.

Результаты голосования в СИЗО № 1, где также действовал дополнительнй избирательный участок, пока не оглашены.

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3:47 Большинство заключенных СИЗО-5 проголосовали за "обнуление" президентских сроков Путина

2:52 Команда ледокола "Арктика" проголосовала против поправок в Конституцию

1:27 Петербурженке отказали в голосовании по Конституции из опасений, что она проголосует дважды

0:57 На одном из участков в Москве приостановили подсчет голосов из-за подозрений на вброс

0:44 ЦИК сообщил об обработке 90% протоколов на голосовании по Конституции, 78% - за

0:25 Председатель УИК №54 требует перестать перепроверять документацию комиссии - обнаружено 8 лишних бюллетеней

0:04 На нескольких участках в Петербурге за три часа "уменьшилась" явка избирателей

1 июля, 23:48 ЦИК: 77% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию по итогам обработки 77% протоколов

1 июля, 23:44 ГИК озвучил первые итоги обработки протоколов: 80,92% проголосовали за поправки в Конституцию

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