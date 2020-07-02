Большинство заключенных СИЗО-5 проголосовали за "обнуление" президентских сроков Путина

В петербургском СИЗО-5 явка на голосовании по одобрению "обнуления" президентских сроков Владимира Путина и других поправок в Конституцию составила 100%. Это следует из сведений, опубликованных в ГАС "Выборы" в ночь на 2 июля.

За изменение Основного закона страны проголосовали 1651 человек. Это 93,8% избирателей дополнительного участка № 1760, действовавшего на территории изолятора.

Против высказались 108 человек (6%). Один бюллетень признали недействительным.

Результаты голосования в СИЗО № 1, где также действовал дополнительнй избирательный участок, пока не оглашены.